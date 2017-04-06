Berabere biter
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın da formasını giyen eski futbolcular, karşılaşmayı değerlendirdi.
Ali Kemal Denizci, Necmi Perekli, Orhan Kaynak ve Yusuf Tokaç'a göre derbide favori takım yok.
ALi KEMAL DENİZCİ: Trabzonspor ikinci yarıda çok önemli puanlar aldı ama Galatasaray derbisi hariç iyi oynamadı. Bu sezon Beşiktaş kolay yenilmez. Trabzonspor'un alacağı beraberlik başarı sayılmalı."
NECMi PEREKLİ: "İlk bakışta Trabzonspor'un seyirci önünde muhteşem ambiyansı kullanarak maçı kaybetmeyeceğini sanıyorum. İki takımın formasını giymiş eski bir futbolcu olarak, dileğim ve beklentim hak edenin maçı kazanması."
ORHAN KAYNAK: "Derbi maçın Trabzon'da oynanacak olması, seyirci atmosferi ve Trabzonspor'un içeride farklı bir futbol oynadığını düşünürsek, favori Trabzonspor. Kadro zenginliği ve oyun üstünlüğüne bakarsak, Beşiktaş daha önde görünüyor."
YUSUF TOKAÇ: "İki takım da ligin en tehlikeli takımı. Bu maçın galibi olabileceğini düşünmüyorum. Berabere biter."
ALi KEMAL DENİZCİ: Trabzonspor ikinci yarıda çok önemli puanlar aldı ama Galatasaray derbisi hariç iyi oynamadı. Bu sezon Beşiktaş kolay yenilmez. Trabzonspor'un alacağı beraberlik başarı sayılmalı."
NECMi PEREKLİ: "İlk bakışta Trabzonspor'un seyirci önünde muhteşem ambiyansı kullanarak maçı kaybetmeyeceğini sanıyorum. İki takımın formasını giymiş eski bir futbolcu olarak, dileğim ve beklentim hak edenin maçı kazanması."
ORHAN KAYNAK: "Derbi maçın Trabzon'da oynanacak olması, seyirci atmosferi ve Trabzonspor'un içeride farklı bir futbol oynadığını düşünürsek, favori Trabzonspor. Kadro zenginliği ve oyun üstünlüğüne bakarsak, Beşiktaş daha önde görünüyor."
YUSUF TOKAÇ: "İki takım da ligin en tehlikeli takımı. Bu maçın galibi olabileceğini düşünmüyorum. Berabere biter."
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Berabere biter haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.