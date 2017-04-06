 Berabere biter – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Berabere biter

    Berabere biter

    Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak - derbisi öncesi iki takımın da formasını giyen eski futbolcular, karşılaşmayı değerlendirdi.

    Ali Kemal Denizci, Necmi Perekli, Orhan Kaynak ve Yusuf Tokaç'a göre derbide favori takım yok.

    ALi KEMAL DENİZCİ: ikinci yarıda çok önemli puanlar aldı ama Galatasaray derbisi hariç iyi oynamadı. Bu sezon kolay yenilmez. Trabzonspor'un alacağı beraberlik başarı sayılmalı."

    NECMi PEREKLİ: "İlk bakışta Trabzonspor'un seyirci önünde muhteşem ambiyansı kullanarak maçı kaybetmeyeceğini sanıyorum. İki takımın formasını giymiş eski bir futbolcu olarak, dileğim ve beklentim hak edenin maçı kazanması."

    ORHAN KAYNAK: "Derbi maçın Trabzon'da oynanacak olması, seyirci atmosferi ve Trabzonspor'un içeride farklı bir futbol oynadığını düşünürsek, favori Trabzonspor. Kadro zenginliği ve oyun üstünlüğüne bakarsak, Beşiktaş daha önde görünüyor."

    YUSUF TOKAÇ: "İki takım da ligin en tehlikeli takımı. Bu maçın galibi olabileceğini düşünmüyorum. Berabere biter."
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:48
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