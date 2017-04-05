 Yokuşlu’dan anlamlı hareket – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Yokuşlu’dan anlamlı hareket

    Yokuşlu’dan anlamlı hareket
    Bordo-mavililerin genç futbolcusu Okay Yokuşlu, Bitlis'te Hizan Gönüllü Köyü İlkokulu öğrencilerine yardım yaptı. Twitter'dan kendisine ulaşan öğretmen Nazlıhan Çavuşoğlu sayesinde Okay, 25 öğrenciye giysi yardımında bulundu. Okay'ın bu davranışı karşısında büyük mutluluk yaşayan öğrenciler Okay için bir video çekip takımın 'Biz dar sokaklarında' marşını söyleyerek teşekkür etti.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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