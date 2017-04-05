 Yanal’ın altın çağı – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Yanal’ın altın çağı

    Yanal’ın altın çağı

    ’un başına 3. kez gelen başarılı hoca, ikinci yarıdaki istatistikleri ile tüm zamanların en iyi performansını sergiliyor.

    Tam 13 maçtır yenilmeyen teknik direktör Ersun Yanal, 'un başında en iyi dönemini yaşıyor. Yanal, Rize galibiyeti ile de ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı. Yanal, Fırtına ile ilk tanıştığı dönemde 2007-08'in son bölümüyle, 2008-09'un ilk bölümlerinde ligde 10 maçta 24 puan topladı. 2014- 15'in 16 ile 23. haftalar arasında 18 puan alabilen deneyimli hoca bu sezonun ikinci yarısında ise çıktığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı ve Trabzonspor ile altın çağını yaşadı.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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