 Trabzonspor’da Beşiktaş hazırlıkları – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor’da Beşiktaş hazırlıkları

    Trabzonspor’da Beşiktaş hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun oynandı. Medjani, Onazi ve Mas takımdan ayrı düz koşu yaparken, antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi. Bordo mavililer yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmalarla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:24
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