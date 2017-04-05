Trabzonspor’da Beşiktaş hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun oynandı. Medjani, Onazi ve Mas takımdan ayrı düz koşu yaparken, antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi. Bordo mavililer yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmalarla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:24
- Yokuşlu’dan anlamlı hareket
Toplam 6
Yorum
AHMET AFERİM OKAY KARDEŞİM
- "Bu maçın favorisi yok"
Toplam 5
Yorum
AKREP61 Bu maçda sadece bjk ye karşı değil aynı zamanda hakeme karşıda oynamış olacaz.
- ''Geçemezse yerde!''
Toplam 11
Yorum
Ekrem Trabzon bile derken sanki 3.lig takımından bahsetmişsin fener yaptğı transferlere bak hep hava atma derdinde milyonları ancak saçarlar
Trabzonspor’da Beşiktaş hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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