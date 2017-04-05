Trabzonspor’da Beşiktaş hazırlıkları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun oynandı. Medjani, Onazi ve Mas takımdan ayrı düz koşu yaparken, antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi. Bordo mavililer yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmalarla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.