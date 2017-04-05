 Süha Akçay’ı saygıyla anıyoruz – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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HEPSİ
    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    ’ı saygıyla anıyoruz

    Süha Akçay’ı saygıyla anıyoruz
    , kurucu üyelerinden için resmi siten mesaj yayınladı: "4 Nisan 1997'de aramızdan ayrılan kurucularımızdan Süha Akçay'ı saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. 1941'de Trabzon'da doğan Süha Akçay, 2 Ağustos 1967'de kurulan kulübümüzün 20 kurucu üyesinden biriydi."
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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