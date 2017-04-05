 Şehitlerimiz için başımız sağolsun – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Şehitlerimiz için başımız sağolsun

    Şehitlerimiz için başımız sağolsun
    Karadeniz ekibi, Şırnak'ta şehit düşen 3 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Bordo mavili kulübe ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gabar Dağı'ndaki çatışmalarda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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