Şehitlerimiz için başımız sağolsun

Karadeniz ekibi, Şırnak'ta şehit düşen 3 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Bordo mavili kulübe ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gabar Dağı'ndaki çatışmalarda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.