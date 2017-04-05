 Rodallega’ya özel terapi – Fotomaç – 05 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’ya özel terapi

    Rodallega’ya özel terapi

    Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen N'Doye'un yerine Beşiktaş derbisinde forma giyecek.

    Teknik direktör Ersun Yanal, Kolombiyalı forvet ile maça kadar özel ilgilenecek. Devre arasında transfer olduktan sonra henüz beklenen uyum sürecini atlatamayan 31 yaşındaki oyuncunun, hafta içinde yapılacak taktik antrenmanlarda adaptasyon süreci tamamlanacak. Yanal; Yusuf Yazıcı, Olcay ve Castillo'dan oluşan ofansif orta saha ekibinden de 'yı daha çok pozisyonla buluşturma noktasında özel bir gayret göstermelerini isteyecek. Bu arada Kolombiyalı oyuncunun en büyük destekçilerinden birisi ise forma rekabeti içerisinde bulunduğu N'Doye. N'Doye'un, takım arkadaşıyla daha çok vakit geçirdiği ve moralini yükseltmek için özel çaba sarf ettiği öğrenildi.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rodallega’ya özel terapi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.