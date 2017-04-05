Rekor kırılacak
Çubukçu, “Şenol Güneş’i ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Beşiktaş derbisine çok yoğun ilgi var ve stadımız bu kez tamamen dolacak” dedi.
BİLETLERİN ÇOĞU TÜKENDİ
Çubukçu, G.Saray derbisindeki seyirci rekorunun da kırılacağını belirtti. Beşiktaş biletlerinin büyük bölümünün tükendiğine dikkat çeken asbaşkan, "G.Saray derbisinde güvenlik önlemleri nedeniyle daha az bilet satmak zorunda kalmıştık. Yapılan düzenlemelerle bu kez daha fazla seyirci sahaya alınacak. 41 bin 461 kişilik stadın dolmasını ve seyirci rekorunun kırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.
TARAFTAR 35 BİNE ULAŞTI
Bordo-mavili taraftarlar, Beşiktaş derbisine çok yoğun ilgi gösteriyor. Satışa sunulan bilet ve kombinelerle birlikte taraftar sayısı daha şimdiden 35 bine ulaştığı belirtildi. Bu arada G.Saray derbisinde olduğu gibi misafir takım taraftarları da maçı izleyebilecek. Sarı- kırmızılı kulüp ile oynanan maçta kırılan taraftar rekorunu gölgede bırakması beklenen Beşiktaş derbisi için birçok havayolu şirketinin İstanbul başta olmak üzere ek seferler koyduğu öğrenildi. Yönetim ise son dönemde artan cezalar nedeniyle taraftarlarının daha duyarlı olması noktasında uyarıları yaptı.
MAÇA GELMEYECEKLERE ÇAĞRI
Trabzonspor, Beşiktaş mücadelesine gelemeyecek taraftarlarına önemli bir uyarı yaptı. Resmi siteden şu açıklama yapıldı: "Kombinen Kulübüne Emanet' uygulamamız Beşiktaş derbisine özel olarak hizmetinizde. Kombine sahibi olup Beşiktaş derbisine gelemeyecek taraftarlarımız kombinelerini yalnızca bu maç özelinde kulübümüze devredebilecekler. Passolig internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek bu işlem sayesinde yurt içi ve yurt dışından taraftarlarımızın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma için bilet kapasitesi de arttırılmış olacaktır."
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
Rekor kırılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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