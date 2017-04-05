 Rekor kırılacak – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Rekor kırılacak

    Rekor kırılacak

    Çubukçu, “Şenol Güneş’i ağırlamaktan mutluluk duyacağız. derbisine çok yoğun ilgi var ve stadımız bu kez tamamen dolacak” dedi.

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci bölümündeki çıkışı Beşiktaş'ı da yenerek sürdürmek istediklerini söyledi. Eski futbolcuları ve teknik direktörleri Şenol Güneş'in adını taşıyan komplekste Beşiktaş'ı ve deneyimli teknik adamı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Çubukçu, "Ligin ikinci yarısında Trabzonspor'a yakışan sonuçlar alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı bir hale geldik. Beşiktaş'ı mağlup ederek aldığımız bu galibiyetleri taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

    BİLETLERİN ÇOĞU TÜKENDİ
    Çubukçu, G.Saray derbisindeki seyirci rekorunun da kırılacağını belirtti. Beşiktaş biletlerinin büyük bölümünün tükendiğine dikkat çeken asbaşkan, "G.Saray derbisinde güvenlik önlemleri nedeniyle daha az bilet satmak zorunda kalmıştık. Yapılan düzenlemelerle bu kez daha fazla seyirci sahaya alınacak. 41 bin 461 kişilik stadın dolmasını ve seyirci rekorunun kırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

    TARAFTAR 35 BİNE ULAŞTI
    Bordo-mavili taraftarlar, derbisine çok yoğun ilgi gösteriyor. Satışa sunulan bilet ve kombinelerle birlikte taraftar sayısı daha şimdiden 35 bine ulaştığı belirtildi. Bu arada G.Saray derbisinde olduğu gibi misafir takım taraftarları da maçı izleyebilecek. Sarı- kırmızılı kulüp ile oynanan maçta kırılan taraftar rekorunu gölgede bırakması beklenen Beşiktaş derbisi için birçok havayolu şirketinin İstanbul başta olmak üzere ek seferler koyduğu öğrenildi. Yönetim ise son dönemde artan cezalar nedeniyle taraftarlarının daha duyarlı olması noktasında uyarıları yaptı.

    MAÇA GELMEYECEKLERE ÇAĞRI
    , Beşiktaş mücadelesine gelemeyecek taraftarlarına önemli bir uyarı yaptı. Resmi siteden şu açıklama yapıldı: "Kombinen Kulübüne Emanet' uygulamamız Beşiktaş derbisine özel olarak hizmetinizde. Kombine sahibi olup Beşiktaş derbisine gelemeyecek taraftarlarımız kombinelerini yalnızca bu maç özelinde kulübümüze devredebilecekler. Passolig internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek bu işlem sayesinde yurt içi ve yurt dışından taraftarlarımızın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma için bilet kapasitesi de arttırılmış olacaktır."
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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