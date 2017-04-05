 Hatalarımı biliyorum – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Hatalarımı biliyorum

    Hatalarımı biliyorum
    Fırtına'nın orta saha oyuncusu , Çaykur Rizespor karşısında aldıkları galibiyetin, serinin devamı olması açısından önemli olduğunu söyledi. Rize'de pozisyonları kaçırdığını belirten Yusuf, şunları söyledi: "Belki bekleneni veremedik ancak kazandık. Yakaladığım pozisyonları değerlendirmek için daha çok çalışmam gerekiyor. Yaptığım hataların farkındayım."
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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