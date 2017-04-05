 Fedakar Olcay – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Fedakar Olcay

    Fedakar Olcay
    Çaykur Rizespor maçının sonlarına doğru sakatlanarak çıkan Olcay Şahan, bileğinden ve alt adalesinden sıkıntı yaşıyor. 2 gün dinlendirilmesi planlanan Olcay'ın Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. 29 yaşındaki orta saha, ağrısı olsa bile oynayacağını dile getiriyor.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
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