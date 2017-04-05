Fedakar Olcay

Çaykur Rizespor maçının sonlarına doğru sakatlanarak çıkan Olcay Şahan, bileğinden ve alt adalesinden sıkıntı yaşıyor. 2 gün dinlendirilmesi planlanan Olcay'ın Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. 29 yaşındaki orta saha, ağrısı olsa bile oynayacağını dile getiriyor.