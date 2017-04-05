 Esteban da tamam – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    da tamam

    Esteban da tamam

    Sözleşmesi bitecek olan Kosta Rikalı kalecinin menajeri Başkan Usta ile görüştü ve taraflar 2 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştı.

    İç transferde Yusuf Yazıcı ve Okay ile sözleşme yenileyen bordo-mavililer, kontratı sezon sonu bitecek kaleci Esteban ile de yola devam edecek. 27 yaşındaki kalecinin menajerinin önce Asbaşkan Ahmet Çubukçu'yla, ardından da Başkan Muharrem Usta ile görüştüğü belirtildi. Yönetimin Esteban'a 2 yıllık yeni bir sözleşme önerdiği, Kosta Rikalı oyuncunun da Trabzon'u sevdiğini ve kalmak istediğini ilettiği ifade edildi. Görüşmelerin bu hafta içerisinde sonuçlanabileceği, bu arada Esteban'ın yıllık alacağında da iyileştirme yapılacağı öğrenildi.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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