En iyisi biziz
Ersun Yanal'dan ezeli rakibi Beşiktaş'a gözdağı. Trabzonspor’un hocası, “İkinci yarının lideri biziz. Derbiye farklı anlamlar yükleyerek kendimizi baskı altına almayacağız. Sahaya kazanmak için çıkacağız” diye konuştu.
HERKESİ BEKLİYORUZ
Taraftarların tribünleri tamamen dolduracağına inandığını da vurgulayan Yanal, şöyle konuştu: "Beşiktaş derbisine sadece kazanılması gereken bir 90 dakika olarak bakıyoruz. Farklı anlamlar yükleyerek kendimizi baskı altına almayacağız. Ligin ikinci yarısının lideri biziz ve rakibin ismine bakmadan kendimiz neler yapabiliriz buna bakacağız. Sahada kazanmak için mücadele eden bir takım olacak ve bu takımı izlemek için herkesi yeni stadımıza bekliyoruz."
FIRTINA'DA HEDEF DAHA ÜST SIRALAR
Ligin ikinci yarısında şaha kalkan Trabzonspor, üst sıralara doğru tırmandı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Ersun Yanal'ın ekibi, bu hafta lider Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanması halinde, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı haftaya kayıp yaşamadan girecek olan bordo-mavililer, rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmanın peşinde. Ligin kalan 8 haftasında Beşiktaş ve Başakşehir'i sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, Fenerbahçe ile de deplasmanda karşılaşacak.
Yunus Emre SEL
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
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