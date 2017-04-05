 En iyisi biziz – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    En iyisi biziz

    En iyisi biziz

    'dan ezeli rakibi 'a gözdağı. ’un hocası, “İkinci yarının lideri biziz. Derbiye farklı anlamlar yükleyerek kendimizi baskı altına almayacağız. Sahaya kazanmak için çıkacağız” diye konuştu.

    'da cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularının motivasyonunu artırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kazanılan maçlar sonrası takımda bir rehavet havasının yaşanmamasını isteyen tecrübeli hoca, sağlık kurulu ile de görüşme yaparak hafif sakatlıkları bulunan Onur ve Olcay'ın maça kadar tam hazır hale getirilmelerini istedi. Beşiktaş'ın verdiği şampiyonluk yarışına asla bakmayacaklarını dile getiren Yanal, "Bizim ikinci yarı başında bir hedefimiz vardı, o da her maçı tek tek düşünmek. derbisine de böyle bakacağız" dedi.

    HERKESİ BEKLİYORUZ
    Taraftarların tribünleri tamamen dolduracağına inandığını da vurgulayan Yanal, şöyle konuştu: "Beşiktaş derbisine sadece kazanılması gereken bir 90 dakika olarak bakıyoruz. Farklı anlamlar yükleyerek kendimizi baskı altına almayacağız. Ligin ikinci yarısının lideri biziz ve rakibin ismine bakmadan kendimiz neler yapabiliriz buna bakacağız. Sahada kazanmak için mücadele eden bir takım olacak ve bu takımı izlemek için herkesi yeni stadımıza bekliyoruz."

    FIRTINA'DA HEDEF DAHA ÜST SIRALAR
    Ligin ikinci yarısında şaha kalkan Trabzonspor, üst sıralara doğru tırmandı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 'ın ekibi, bu hafta lider Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanması halinde, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı haftaya kayıp yaşamadan girecek olan bordo-mavililer, rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmanın peşinde. Ligin kalan 8 haftasında Beşiktaş ve Başakşehir'i sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, Fenerbahçe ile de deplasmanda karşılaşacak.


    Yunus Emre SEL
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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