 Derbiyi kazanacağız – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Derbiyi kazanacağız

    Derbiyi kazanacağız
    Sağ bek , Rizespor galibiyetiyle 2'nci yarıdaki yenilmezlik serisini devam ettirdikleri için mutlu olduklarını belirtti. Zeki, Beşiktaş derbisi için şöyle konuştu: "Bize her yer Trabzon diye bir sloganımız, var. Taraftarlarımızı içeride de deplasmanda da bizi yalnız bırakmıyor. Çaykur Rizespor maçında kötü oynadık ama Beşiktaş derbisinde daha iyi oynayacağımızı ve kazanacağımızı düşünüyorum."
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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