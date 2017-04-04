Yanal'dan Beşiktaş uyarısı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı öncesi oyuncularını konsantrasyonlarını kaybetmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Zorlu maç öncesinde ise Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularına özel bir toplantı yaparak bir dizi uyarılarda bulundu. Çaykur Rizespor maçında alınan galibiyete rağmen oynanan kötü futbolu ve yaşananları oyuncularıyla paylaşan deneyimli teknik adam Beşiktaş maçında konsantrasyonlarını kaybetmemelerini istedi. Ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışla iyi bir konumda olduklarını ve bunu hep birlikte başardıklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı rehavetin kendilerine uzak durması gerektiğini vurguladı.
Kamuoyunda Beşiktaş gibi Trabzonspor'un da ön planda tutulduğunu anlatan Yanal, büyük maçların sonuçlarını önceden kestirilemeyeceğini belirtti. Lig lideri ile oynayacaklarını hiç kimsenin unutmamasını isteyen deneyimli çalıştırıcı, sahaya kazanmak için çıkacaklarını ve alacakları galibiyetin gelecek adına kendilerine önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.
Önemli bir taraftar desteğinin yanlarında olacağını futbolcularıyla paylaşan Yanal, güzel bir günü hep birlikte yaşamak için sahada ellerinden gelen mücadelenin en iyisini sergilemek zorunda olduklarını belirtti.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 13:14
- Fırtına galibiyetleri taçlandırmak istiyor
Toplam 3
Yorum
Ts Beleş ci nin kupaya gelince dili tutuluyor galiba sanırım aziz tutmuş parayla bu adamı git ts nin sayfalarini karıştır diye
- Cenk Tosun, gole hasret kaldı
Toplam 5
Yorum
Beşiktaş Aynı cenk milli maçta 2 gol atarken göklere çıkaran sizler sonraki maçında boş geçti diye yerin dibine mi sokuluyor komiksiniz......
- Muhteşem siftah
Toplam 2
Yorum
Erol İyi futbolcu ama ben olsam bedavaya nokuolmayı alırdım.nokuolma nantta harikalar yaratıyor.ilerde büyük takımlara transfer olacak göreceksin
Yanal'dan Beşiktaş uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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