 U14’lerden 200 gol! – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    U14’lerden 200 gol!

    U14’lerden 200 gol!

    Başkan Usta’nın, ‘10 yılı kurtaracaklar’ dediği U14 Takımı, 26 maçta 200 gol atıp, 12 gol yiyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.

    , A takımda yaşadığı çıkışın ardından altyapıdaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Yönetimin aldığı kararla Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tüm antrenman sahalarının altyapıya devredilmesinin ardından daha da önemli konuma gelen minik takımlar, kendi liglerinde önemli başarılara imza atıyor. U14, U15, U16, U17 ve U19 takımları bulundukları gruplarda lider konumda yer alıyor. U14 takımı ise yarattığı farkla dikkat çekiyor. Başkan Muharrem Usta'nın, "Onlar geleceğe damgasını vuracak ve Trabzonspor'un 10 yılını kurtaracak" diyerek övgüyle bahsettiği U14 takımı, oynadığı 26 maçta 23 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. U14'ler bu 26 maçta 200 gol (maç başına 7.7 gol) atıp, kalesinde ise sadece 12 gol görerek ulaşılması güç bir rekora imza attı.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:45
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