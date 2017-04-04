U14’lerden 200 gol!
Başkan Usta’nın, ‘10 yılı kurtaracaklar’ dediği Trabzonspor U14 Takımı, 26 maçta 200 gol atıp, 12 gol yiyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.
Trabzonspor, A takımda yaşadığı çıkışın ardından altyapıdaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Yönetimin aldığı kararla Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tüm antrenman sahalarının altyapıya devredilmesinin ardından daha da önemli konuma gelen minik takımlar, kendi liglerinde önemli başarılara imza atıyor. U14, U15, U16, U17 ve U19 takımları bulundukları gruplarda lider konumda yer alıyor. U14 takımı ise yarattığı farkla dikkat çekiyor. Başkan Muharrem Usta'nın, "Onlar geleceğe damgasını vuracak ve Trabzonspor'un 10 yılını kurtaracak" diyerek övgüyle bahsettiği U14 takımı, oynadığı 26 maçta 23 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. U14'ler bu 26 maçta 200 gol (maç başına 7.7 gol) atıp, kalesinde ise sadece 12 gol görerek ulaşılması güç bir rekora imza attı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
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THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
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TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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