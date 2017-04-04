Trabzonspor'dan taraftarlara uyarı
Trabzonspor Kulübü, kombine sahibi olup, 8 Nisan Cumartesi oynanacak olan Beşiktaş mücadelesine gelemeyecek taraftarlarına yönelik önemli bir uyarı yaptı.
Kombinesi olup önümüzdeki karşılaşmada tribünde yer alamayacak tüm taraftarlarımızı 'Kombinen Kulübüne Emanet' kampanyasına davet ediyoruz. Bu kampanyayla birlikte kulübüne ekonomik destek sağlayacak taraftarlarımız aynı zamanda tribünlerde oluşabilecek boşlukların da engellenerek Medical Park Arena'da muhteşem bir atmosfer yakalamamızı sağlayacaktır. Bu anlamlı kampanyaya katılmak isteyen taraftarlarımız işlemlerini https://www.passo.com.tr adresine giriş yaptıktan sonra kombinelerim bölümünde yer alan "Kombine Kulübe Devir" butonuna tıklayarak yapabilecektir."
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 16:04
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 25
Yorum
AliFuat Bütün kalburüstü futbolcular bizim ligi küçümseyip öyle zannediyor,ama gelince yedikleri presi görünce kem küm etmeye başlıyorlar.Gel ve gör
- Talisca'nın sözleşmesindeki o madde
Toplam 4
Yorum
Degeri Kimse hayal gormesin bjk bu parayi vermez veremezde baska bir kulup de vermez cunku bu parayi etmez en fazla 6,7 Milyon euro degeri var
- Talisca'nın sözleşmesindeki o madde
Toplam 4
Yorum
yalan mı sende aziz yıldırımın izinden gidiyorsun inşallah sonun da onun gibi olur
Trabzonspor'dan taraftarlara uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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