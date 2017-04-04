Trabzonspor'dan taraftarlara uyarı

Trabzonspor Kulübü, kombine sahibi olup, 8 Nisan Cumartesi oynanacak olan Beşiktaş mücadelesine gelemeyecek taraftarlarına yönelik önemli bir uyarı yaptı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "'Kombinen Kulübüne Emanet' uygulamamız Beşiktaş derbisine özel olarak hizmetinizde. Kombine sahibi olup Beşiktaş derbisine gelemeyecek taraftarlarımız kombinelerini yalnızca bu maç özelinde kulübümüze devredebilecekler. Passolig internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek bu işlem sayesinde yurt içi ve yurt dışından taraftarlarımızın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma için bilet kapasitesi de arttırılmış olacaktır.



Kombinesi olup önümüzdeki karşılaşmada tribünde yer alamayacak tüm taraftarlarımızı 'Kombinen Kulübüne Emanet' kampanyasına davet ediyoruz. Bu kampanyayla birlikte kulübüne ekonomik destek sağlayacak taraftarlarımız aynı zamanda tribünlerde oluşabilecek boşlukların da engellenerek Medical Park Arena'da muhteşem bir atmosfer yakalamamızı sağlayacaktır. Bu anlamlı kampanyaya katılmak isteyen taraftarlarımız işlemlerini https://www.passo.com.tr adresine giriş yaptıktan sonra kombinelerim bölümünde yer alan "Kombine Kulübe Devir" butonuna tıklayarak yapabilecektir."