Trabzonspor Beşiktaş'a hazırlanıyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 8 Nisan Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Carl Medjani koştu, Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ise salonda çalıştı.
Çaykur Rizespor maçında bileğine darbe alan Olcay Şahan, idmana katılırken, deneyimli futbolcunun Beşiktaş karşılaşmasında forma giymesine engel bir durumun olmadığı belirtildi.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 19:32
- Talisca'nın sözleşmesindeki o madde
Toplam 5
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ 2 YIL ÖNCE YABANCI SINIRLAMASI AVRUPA BAŞARIYI ENGELLİYOR DİYENLER BUGÜN UEFA BASKISIYLA TAM TERSİNİ SÖYLÜYORLAR HER KEZ HESABINI İYİ YAPSIN
- Trabzonspor'dan taraftarlara uyarı
Toplam 1
Yorum
karakartal çok güzel düşünülmüş. trabzonspor son maçlarda aşırı formda.. beşiktaş zaten formda. ligin en güzel ve en tempolu geçicek maçı olabilir
- Şenol Güneş'ten Ümit Özat'ı kızdıran sözler
Toplam 19
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ ÜMİT ÖZAT YANLIŞ REFERANS KULLANMIŞ EFENDİ BEŞİKTAŞI KAVGANIN İÇİNE ÇEKEMEZLER O BİR KEZ HAKEM DESTEKLİ OLDU BEŞİKTAŞ TÜRK SPORUNUN EFENDİSİ
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