 Tebrik ve uyarı – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Tebrik ve uyarı

    Tebrik ve uyarı

    , Çaykur Rizespor karşısında yaptığı kurtarışlarla galibiyeti getiren Onur’u kutlarken, kötü futbol nedeniyle takıma ikazda bulundu.

    Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarıda oynadıkları maçlar arasında en kötü futbolu sergiledikleri Çaykur Rizespor maçı sonrası oyuncuların dikkatini çekti. Soyunma odasında futbolcularla bir toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı, 3 puan almalarına rağmen sahadaki mücadelelerinin yeterli olmadığını vurguladı. Bir daha takımı bu şekilde görmek istemediğini söyleyen Yanal, yaptığı 7 net kurtarışla galibiyeti getiren kaleci Onur Recep Kıvrak'ı ise tebrik etti.

    GEVŞEMEK YASAK!..
    Kaptana özel olarak teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcı, inişli çıkışlı dönemlerin geçebileceğini, önemli olanın bu durumlarda da kazanmak olduğunu hatırlatırken, "Ancak bu şekilde her zaman galip gelemeyiz. Bu yüzden gevşemeden devam etmeliyiz" diye konuştu.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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