 Okay rekor kırdı – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Okay rekor kırdı

    Okay rekor kırdı
    Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden 'da öne çıkan isimlerden rekor kırdı. 21. haftadaki Alanya mücadelesinde 21 ikili mücadele kazanan Yokuşlu, Rize'de bu sayıyı 23'e çıkardı. Okay bu istatistik ile bir sezonda bir maçta en çok ikili mücadele kazanan oyuncu ünvanını sürdürdü.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
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