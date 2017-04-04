Okay rekor kırdı
Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da öne çıkan isimlerden Okay Yokuşlu rekor kırdı. 21. haftadaki Alanya mücadelesinde 21 ikili mücadele kazanan Yokuşlu, Rize'de bu sayıyı 23'e çıkardı. Okay bu istatistik ile bir sezonda bir maçta en çok ikili mücadele kazanan oyuncu ünvanını sürdürdü.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
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TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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