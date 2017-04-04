Kasa da doluyor
Başarılı sonuçlar Trabzonspor'un kasasını da dolduruyor. Federasyon ligde alınan her galibiyete 1.3 milyon lira, beraberliğe de 650 bin lira veriyor. Trabzonspor ikinci yarıda elde ettiği 8 galibiyet ve 2 beraberlikle kasasına 11.7 milyon lira para koydu. Bu sezonki gelir 20 milyon 150 bin liraya ulaştı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
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TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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