 Kasa da doluyor – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Kasa da doluyor

    Kasa da doluyor
    Başarılı sonuçlar 'un kasasını da dolduruyor. Federasyon ligde alınan her galibiyete 1.3 milyon lira, beraberliğe de 650 bin lira veriyor. Trabzonspor ikinci yarıda elde ettiği 8 galibiyet ve 2 beraberlikle kasasına 11.7 milyon lira para koydu. Bu sezonki gelir 20 milyon 150 bin liraya ulaştı.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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