 Kalede bir panter – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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HEPSİ
    04 Nisan 2017, Salı
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    Kalede bir panter

    Kalede bir panter
    , ligin ikinci yarısında kalesine duvar ördü. İlk yarıda 16 maçta 20 gol yiyen tecrübeli file bekçisi, ikinci yarıda ise rakiplerine 10 maçta sadece 3 kez gol izni verdi. 10 maçın 7'sinde geçit vermeyen kaptan, lig genelinde de 26 maçın 13'ünde kalesini kapatarak önemli bir başarıya imza attı.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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