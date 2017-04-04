''Herkes sabote etti''
Trabzonspor'un eski hocası Şota Arveladze, takımın 2. yarıdaki yükselişini yorumladı. Şota, "Transfer olabilir, yeni stat olabilir, form olabilir ama en önemlisi burada sabır ve yönetimin hocasına güvenerek bunu göstermesi. Ben orda çalışırken en büyük sorun buydu. Sanki herkes kulübü sabote etti" dedi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
''Herkes sabote etti'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.