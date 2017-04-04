 ''Herkes sabote etti'' – Fotomaç – 04 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Herkes sabote etti''

    ''Herkes sabote etti''
    'un eski hocası , takımın 2. yarıdaki yükselişini yorumladı. Şota, "Transfer olabilir, yeni stat olabilir, form olabilir ama en önemlisi burada sabır ve yönetimin hocasına güvenerek bunu göstermesi. Ben orda çalışırken en büyük sorun buydu. Sanki herkes kulübü sabote etti" dedi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Herkes sabote etti'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.