 Halilhodzic tarih yazıyor – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Halilhodzic tarih yazıyor

    Halilhodzic tarih yazıyor
    'un eski hocası Vahid Halilhodzic, Japonya Milli Takımı'nı adeta uçurdu. Boşnak hoca, Dünya Kupası elemelerinde 15 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile şov yaptı. En son Tayland'ı 4-0 mağlup eden Halilhodzic yönetimindeki Japonlar grupta Avustralya ve S. Arabistan'ın önünde lider durumda bulunurken, finalleri büyük oranda garantiledi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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