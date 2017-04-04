Fırtına galibiyetleri taçlandırmak istiyor

Şenol Güneş, kendi adını taşıyan kompleksteki Medical Park Arena'da ilk karşılaşmasına siyah-beyazlı takımın başında çıkacak.

Ligde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli kayıpsız geçmek isteyen Beşiktaş'ı, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek isteyen bordo-mavililer karşısında zorlu bir karşılaşma bekliyor.

- "Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı bir hale geldik"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yaptığı açıklamada, ligin ikinci bölümünde başarılı bir performans gösterdiklerini ve bu çıkışı Beşiktaş maçında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Eski futbolcuları ve teknik direktörleri Şenol Güneş'in adını taşıyan komplekste Beşiktaş'ı ve deneyimli teknik adamı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Çubukçu, "Ligin ikinci yarısında Trabzonspor'a yakışan sonuçlar alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı bir hale geldik." dedi.

Çubukçu, oyuncuları ve teknik heyeti gösterdikleri performanstan dolayı kutlayarak, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Her maça tek tek bakıyoruz. Bunun için en önemli karşılaşmamız önümüzde ilk oynayacağız maç, yani Beşiktaş müsabakası. Buraya kazanarak geldik ancak hedeflerimiz doğrultusunda kayıp yaşamamamız gerekiyor. Beşiktaş'ı mağlup ederek aldığımız bu galibiyetleri taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Yeni statlarının takıma, camiaya önemli bir hava kattığını dile getiren Çubukçu, sahalarında oynadıkları 4 maçta gol yemediklerini aktardı.

Bordo-mavili taraftarları, ligin ikinci devresinde aldıkları sonuçlarla sevindirdiklerini anlatan Çubukçu, şöyle devam etti:

"Beşiktaş maçının da taraftarların keyif aldığı, görsel bir şölen havasında geçmesini istiyoruz. Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi veriyor ama bizim de hedeflerimiz var. Trabzonspor, hedefsiz olmaz hep dedik. Rakibimizin gücünü biliyoruz ama Avrupa kupalarına katılma yolunda bu maçta arzu ettiğimiz sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz."

- "Seyirci rekorunun kırılmasını bekliyoruz"

Ahmet Çubukçu, ligin 25. haftasındaki Galatasaray maçındaki seyirci rekorunun kırılacağını belirtti.

Beşiktaş karşılaşmasının biletlerine taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini ve büyük bölümünün tükendiğine dikkati çeken Çubukçu, "Galatasaray maçında 33 bin 800 taraftar tribünde yer almıştı. Bazı güvenlik önlemleri nedeniyle daha az bilet satmak zorunda kalmıştık. Yapılan düzenlemelerle bu kez daha fazla seyirci sahaya alınacak. 41 bin 461 kişilik stadın dolmasını ve seyirci rekorunun kırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Beşiktaş taraftarlarını da en iyi şekilde ağırlarız"

Asbaşkan Çubukçu, Trabzon'da oynanan Galatasaray maçında İl Spor Güvenlik Kurulunun karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım taraftarlarının da alınması kararı verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Beşiktaş ile yaptığımız ilk maçta taraftarlarımız yer almıştı. Biz Beşiktaş taraftarlarının da gelmesinden yanayız, onlar da tribünlerini bize açmıştı. Nasıl Galatasaray taraftarlarını ağırladıysak Beşiktaş taraftarlarını da en iyi şekilde ağırlarız."