 ‘Diriliş’ N’Doye!.. – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    ‘Diriliş’ N’Doye!..

    ‘Diriliş’ N’Doye!..
    Çaykur Rizespor'a attığı golle bu sezon 5 gole ulaşan , 'un ligdeki en golcü oyuncusu oldu. Bordo-mavili takım, Senegalli forvetin gol attığı dört maçı da kazandı. Ersun Yanal ile kendini bulan N'Doye, sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Yanal, forvete Rodallega'yı hazırlayacak.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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