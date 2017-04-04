‘Diriliş’ N’Doye!..
Çaykur Rizespor'a attığı golle bu sezon 5 gole ulaşan Dame N'Doye, Trabzonspor'un ligdeki en golcü oyuncusu oldu. Bordo-mavili takım, Senegalli forvetin gol attığı dört maçı da kazandı. Ersun Yanal ile kendini bulan N'Doye, sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Yanal, forvete Rodallega'yı hazırlayacak.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
‘Diriliş’ N’Doye!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.