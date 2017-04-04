 Derbiye özel 3 bin TL’ye loca – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Derbiye özel 3 bin TL’ye loca

    Derbiye özel 3 bin TL’ye loca
    Yönetim Kurulu, önümüzdeki Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı için Batı, Doğu ve Kale Arkası bölümündeki locaları kiralamaya başladı. 10 kişilik locaların fiyatları kale arkası 3 bin lira, doğu 6 bin ve batı ise 10 bin lira olarak açıklandı. Loca kiralamak isteyen taraftarların kulübün pazarlama departmanı ile irtibata geçmeleri istendi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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