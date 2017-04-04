Derbiye özel 3 bin TL’ye loca

Yönetim Kurulu, önümüzdeki Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı için Batı, Doğu ve Kale Arkası bölümündeki locaları kiralamaya başladı. 10 kişilik locaların fiyatları kale arkası 3 bin lira, doğu 6 bin ve batı ise 10 bin lira olarak açıklandı. Loca kiralamak isteyen taraftarların kulübün pazarlama departmanı ile irtibata geçmeleri istendi.