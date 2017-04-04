Derbiye özel 3 bin TL’ye loca
Yönetim Kurulu, önümüzdeki Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı için Batı, Doğu ve Kale Arkası bölümündeki locaları kiralamaya başladı. 10 kişilik locaların fiyatları kale arkası 3 bin lira, doğu 6 bin ve batı ise 10 bin lira olarak açıklandı. Loca kiralamak isteyen taraftarların kulübün pazarlama departmanı ile irtibata geçmeleri istendi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
Derbiye özel 3 bin TL’ye loca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.