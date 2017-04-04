 Beşiktaş için start verildi – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Beşiktaş için start verildi

    Beşiktaş için start verildi
    Bordo-mavili takım, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise denge çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Galip takım zafer pozu verdi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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