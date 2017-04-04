Avrupa’yı salladı!
2017'de uçuşa geçen Trabzonspor, dünya devlerini geride bıraktı.
Spor Toto Süper Ligi'in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, Avrupa'nın önemli takımlarını geride bırakmayı başardı. Ligde oynanan son 10 maçlar baz alındığında 8 galibiyet ve 2 beraberlik performans sergileyen bordo-mavili takım, Avrupa'nın en iyi 10 kulübü arasında 5'inci sıraya yerleşti. Fırtına bu başarısıyla aralarında Real Madrid, Paris Saint German, Atletico Madrid, Chelsea gibi devlerin de bulunduğu dev kulüpleri geride bıraktı. Beşiktaş'ın 24 puanla 9. sırada yer aldığı listenin zirvesinde 28 puanla Shakhtar Donetsk var. İkinci sırada PSV Eindhoven bulunuyor. Sonra averajla 26'şar puan toplayan Bayern Münih, Juventus ve Trabzonspor sıralanıyor. Trabzonspor, söz konusu 10 karşılaşmada attığı 16 gole karşılık, kalesinde gördüğü 3 golle (en az gol yiyen takım) averaj ortalamasında da listede üst sıralarda yer alıyor.
YUNUS EMRE SEL
YUNUS EMRE SEL
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
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Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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