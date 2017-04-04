‘10 numara’ Trabzonspor!
Yerel basın, galibiyet serisinden memnun...
Taka gazetesi, "N'Doye atıyor, Fırtına kopuyor" manşetini atarken, Günebakış, "10 numara Trabzon" başlığı altında, "Rize-spor engelini N'Doye ile geçen bordo- mavililer, zirve takibini sürdürürken, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı" yorumunu yaptı. Sonnokta, "Fırtına ilk 5'te, Atmaca ateşte", İlkhaber ise "Üzgünüm kardeşim" dedi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
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THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
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TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
‘10 numara’ Trabzonspor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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