 ‘10 numara’ Trabzonspor! – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    ‘10 numara’ !

    ‘10 numara’ Trabzonspor!

    Yerel basın, galibiyet serisinden memnun...

    Taka gazetesi, "N'Doye atıyor, Fırtına kopuyor" manşetini atarken, Günebakış, "10 numara Trabzon" başlığı altında, "Rize-spor engelini N'Doye ile geçen bordo- mavililer, zirve takibini sürdürürken, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı" yorumunu yaptı. Sonnokta, "Fırtına ilk 5'te, Atmaca ateşte", İlkhaber ise "Üzgünüm kardeşim" dedi.



    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:48
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