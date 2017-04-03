Yusuf zor olanı yaptı
Maçın son anlarında Yusuf Erdoğan kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda zor olanı yaptı ve golü atamadı. Tribünlerde yer alan bordo-mavililer, bu pozisyonlar sonrası genç futbolcuya tepki gösterdiler.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Yusuf zor olanı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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