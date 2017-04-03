 Yusuf zor olanı yaptı – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Yusuf zor olanı yaptı

    Yusuf zor olanı yaptı
    Maçın son anlarında kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda zor olanı yaptı ve golü atamadı. Tribünlerde yer alan bordo-mavililer, bu pozisyonlar sonrası genç futbolcuya tepki gösterdiler.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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