Trabzonspor'da Onur geçit vermiyor

2017 yılının tek namağlup takımı olan Karadeniz ekibinin kaptanı, oynadığı 26 lig maçının 13'ünde kalesini gole kapayarak rakiplerine geçit vermedi.

Bordo-mavililer, ligin 16 haftalık ilk yarısında 1. hafta Kasımpaşa (2-0), 5. hafta Atiker Konyaspor (1-0), 7. hafta Akhisar Belediyespor (0-0), 8. hafta Galatasaray (0-1), 12. hafta Gençlerbirliği (0-0) ve 13. hafta Kayserispor (0-1) karşısında olmak üzere 6 maçta gol yemedi.

Karadeniz ekibi, ligin ikinci bölümünde geride kalan 10 haftanın 7'sinde ise kalesinde gol görmedi. Bordo-mavili takım, 18. haftada Kasımpaşa (0-1), 19. haftada Gaziantepspor (4-0), 20. hafta Osmanlıspor (0-1), 21. hafta Aytemiz Alanyaspor (0-0), 23. haftada Kardemir Karabükspor (1-0), 25. haftada Galatasaray (2-0), 26. haftada Çaykur Rizespor (0-1) maçlarında kalesini gole kapattı.

- Takımın en istikrarlısı

Trabzonspor'un kaptanı, performansıyla takımına önemli katkı yaparken bordo-mavililerin ligdeki en istikrarlı oyuncular arasında ilk sırada yer aldı.

Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 26 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere 2 bin 340 dakika sahada kalarak en fazla görev yapan isimlerin başında geldi.

- Kalesinde maç başına 0.30 gol gördü

Ligin ilk yarısında 16 maçta 20 gol (maç başına 1.25) yiyen Onur, ikinci bölümde kalesinde 10 maçta 3 gol (maç başına 0.30) görerek bu dönemde ligin en başarılı kalecisi oldu.

Onur, ikinci devrede Bursaspor (2-1) ve Atiker Konyaspor (1-1) ve Akhisar Belediyespor (3-1) maçlarında 1'er gol yerken diğer 7 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı.

Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın performansıyla ligin ikinci bölümünde en az gol yiyen takım unvanını elde etti.

- Medical Park Arena'da gol yemedi

Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'da hiç gol yemedi.

Onur'un kaleyi koruduğu maçlarda Trabzonspor, Gaziantepspor'u 4-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

- Takımın en eski oyuncusu

Trabzonspor'un, Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı ve 15 Ocak 2008'de sözleşme imzaladığı Onur Recep Kıvrak, 9 yıldır bordo-mavili takımda görev yaparken takımın en eski oyuncusu durumunda bulunuyor.

Son olarak, Muharrem Usta'nın kulüp başkanı seçilmesinin ardından 2020 yılına kadar sözleşmesini uzatan 29 yaşındaki başarılı kaleci, 207 resmi karşılaşma oynadı.

Onur Recep Kıvrak, Karadeniz ekibinin 15 yıl kalesini koruyan Şenol Güneş'ten sonra en fazla görev alan kaleci olarak da dikkati çekti. Karşıyaka'dan geldiği dönemde takımın üçüncü kalecisi olan ancak performansıyla formayı kaparak kaptanlığı kadar yükselen Onur, A Milli Takım formasını da giyiyor.

- Sakatlıklar onu yıldırmadı

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi, bordo-mavili takımın formasını giydiği süre içinde büyük sakatlıklar yaşamasına rağmen futboldan hiç kopmadı.

12 Mart 2011'de Kasımpaşa ile oynanan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur Recep Kıvrak, ABD'de ameliyat oldu ve yaklaşık 6 ay formasından uzak kaldı. Bu süreçte formayı Tolga Zengin'e bırakan Onur, 2011-2012 sezonunda sadece 3 maçta forma giyebildi.

Tecrübeli kaleci, 2 Ekim 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçın 64. dakikasında sakatlandı. Başarılı oyuncunun bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

Tekrar bir operasyon geçiren Onur, 7 ay sonra, 8 Mayıs 2015'de antrenmanlara çıkmaya başladı. O sezon forma giyemeyen bordo-mavili kaleci, sakatlandıktan 9,5 ay sonra, 16 Temmuz 2015'te UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange 03 maçıyla formasına kavuşabildi.

Onur, geçen sezon da 3 Mart 2016 tarihinde sağ diz dış menüsküs ameliyatı olmuş ve 4 hafta sahalarda uzak kalmıştı.

- Çubukçu: "Her takım onun gibi kaleciye sahip olmak ister"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu Onur'un takım kaptanı olarak bordo-mavili takımda yer edinmiş önemli oyunculardan biri olduğunu belirtti.

Onur'un takımın önemli isimlerinden olduğunu ifade eden Çubukçu, "Onur, sadece saha içindeki performansıyla değil saha dışındaki duruşuyla da herkesin sevgisini kazanmış önemli bir oyuncu. Onun gibi bir kaleciye her takım sahip olmak ister. Biz de performansından dolayı memnunuz. İyi bir sezon geçiriyor ve ona ilerleyen dönemlerde de daha çok ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.