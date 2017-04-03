Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlığı başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27’inci haftasında cumartesi akşamı lider Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:50
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 81
Yorum
Kafa Ümit Özatı futbolculğunda efendi biri bilirdik,ne zaman futbolu bıraktı sinr bozucu bir hale geldi..Yorumculuğuda antrenörlüğüde beceremedi.
- Şenol Güneş'ten UEFA'ya özel röportaj
Toplam 7
Yorum
thebarbaros galatasaraylı olmalısın. "kör, kendi gibi bilirmiş" sözünü hatırlattın. beleş stad ve gelir ancak GS'de olur da !
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 81
Yorum
Gerçek Resmine baktikça çaresizligini anliyorum...Besiktas'in gucu karsisinda ellerin bagli agzin açik bakarsin...
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