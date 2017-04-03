 Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlığı başladı – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlığı başladı

    Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlığı başladı

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27’inci haftasında cumartesi akşamı lider Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik irektör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon yaptı, diğer futbolcular ise denge ve dar alanda oyun oynadı. Bordo mavililer yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:50
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