 Trabzonlular teselli etti – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Trabzonlular teselli etti

    Trabzonlular teselli etti
    Son dakikalarda müthiş fırsatları kullanamayan Rizesporlu futbolcular maç sonu yıkıldı. Kümede kalma umutları çok azalan oyuncular üzüntüden yere çökerken teselli etmek Trabzonsporlu futbolculara düştü.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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