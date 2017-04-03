Sadece kazandık!
Trabzon'un hocası Yanal, oyundan memnun kalmadı. “Alınan bir 3 puan var, aslında hepsi o. İkinci yarının lideri bir takım olarak, oyun ve mücadelemizin çok eleştirilecek yönü var. 3 puan alan haklıdır ama biz haklı değiliz”
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, galip gelmelerine rağmen oynadıkları oyunu beğenmedi. Öz eleştiri yapan kurt hoca, "3 puan alan haklıdır ama biz haklı değiliz. Alınan bir 3 puan var, aslında hepsi o. Bursaspor maçıyla başlayan, Kasımpaşa karşılaşması ile devam eden deplasmanlardaki performansıyla da ligin ikinci yarısındaki lideri bir takım olarak, ortaya koyduğumuz oyun ve mücadelenin çok eleştirilecek yönü var. Hepimiz, bütün paydaşlar, oyuncularımız, bizler oturup oyunu çok iyi analiz etmeliyiz" dedi.
YENİLDİĞİMİZDE DAHA İYİYDİK!
Yanal şöyle devam etti: "Bir daha böyle bir oyun ortaya koymamamız gerektiğini düşünüyorum. 3-0 yenildiğimiz Alanyaspor maçında daha iyi oynadık. Yine 4-0 yenildiğimiz Karabükspor karşılaşmasında çok daha iyiydik. Belli şeyler var oturtmamız gereken, bunları da taviz vermeden oturtmak istiyoruz." Usta çalıştırıcı, önemli bir geçitten geçtiklerini belirterek "Trabzonspor genel olarak iyi yolda. Takımın kurgusunu yapmak için uğraştığımız çabanın zaman zaman bu tür eksiklerle de olsa doğru bir zemine oturacağını düşünüyorum" diye konuştu.
NİŞANLISI DA İZLEDİ
Ersun Yanal, Galatasaray galibiyetinin ardından Bodrum'a giderek yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İren Ağan ile nişanlanmıştı. İren Ağan, dünkü Çaykur Rizespor maçında tribündeki yerini alarak tecrübeli hocaya destek oldu.
TARAFTARA ÇAĞRI
Yanal gelecek haftaki Beşiktaş derbisi için taraftarlara da çağrıda bulunup "Futbol adına çok önemli bir gün olacak. Stadımızın dolacağını düşünüyorum. Hep birlikte olacağız ve güzel eğlenceli bir gün geçireceğiz. Futbol adına da bugünküleri yapmayıp sahamızda oynadığımız coşkulu oyunumuzu sergileyip yolculuğumuza devam edeceğiz. Özellikle Trabzonspor'un kurgusuna katkıda bulunacak önemli bir süreci de geçmek istiyoruz. Büyük bir heyecanla taraftarlarımızı stadyuma bekliyorum" diye konuştu.
YENİLDİĞİMİZDE DAHA İYİYDİK!
Yanal şöyle devam etti: "Bir daha böyle bir oyun ortaya koymamamız gerektiğini düşünüyorum. 3-0 yenildiğimiz Alanyaspor maçında daha iyi oynadık. Yine 4-0 yenildiğimiz Karabükspor karşılaşmasında çok daha iyiydik. Belli şeyler var oturtmamız gereken, bunları da taviz vermeden oturtmak istiyoruz." Usta çalıştırıcı, önemli bir geçitten geçtiklerini belirterek "Trabzonspor genel olarak iyi yolda. Takımın kurgusunu yapmak için uğraştığımız çabanın zaman zaman bu tür eksiklerle de olsa doğru bir zemine oturacağını düşünüyorum" diye konuştu.
NİŞANLISI DA İZLEDİ
Ersun Yanal, Galatasaray galibiyetinin ardından Bodrum'a giderek yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İren Ağan ile nişanlanmıştı. İren Ağan, dünkü Çaykur Rizespor maçında tribündeki yerini alarak tecrübeli hocaya destek oldu.
TARAFTARA ÇAĞRI
Yanal gelecek haftaki Beşiktaş derbisi için taraftarlara da çağrıda bulunup "Futbol adına çok önemli bir gün olacak. Stadımızın dolacağını düşünüyorum. Hep birlikte olacağız ve güzel eğlenceli bir gün geçireceğiz. Futbol adına da bugünküleri yapmayıp sahamızda oynadığımız coşkulu oyunumuzu sergileyip yolculuğumuza devam edeceğiz. Özellikle Trabzonspor'un kurgusuna katkıda bulunacak önemli bir süreci de geçmek istiyoruz. Büyük bir heyecanla taraftarlarımızı stadyuma bekliyorum" diye konuştu.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:49
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fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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