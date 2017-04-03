Rekortmen Okay
Rizespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da öne çıkan isimlerden Okay Yokuşlu rekor kırdı. 21. haftada Alanya mücadelesinde 21 ikili mücadele kazanan genç oyuncu, Rizespor'a karşı bu sayıyı 23'e çıkardı. Okay bu istitastik ile bir sezonda bir maçta en çok ikili mücadele kazanan oyuncu ünvanını sürdürdü.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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