 Rekortmen Okay – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Rekortmen Okay

    Rekortmen Okay
    Rizespor'u 1-0 mağlup eden 'da öne çıkan isimlerden rekor kırdı. 21. haftada Alanya mücadelesinde 21 ikili mücadele kazanan genç oyuncu, Rizespor'a karşı bu sayıyı 23'e çıkardı. Okay bu istitastik ile bir sezonda bir maçta en çok ikili mücadele kazanan oyuncu ünvanını sürdürdü.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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