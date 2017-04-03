 Olcay bitiremedi – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Olcay bitiremedi

    Olcay bitiremedi
    'un tecrübeli futbolcusu , maçın 88. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından devam edemedi. Sedye ile oyun kenarına alınan futbolcu daha sonra yapılan tedavisinin ardından soyunma odasına gitti. Bu arada Olcay taraftarların kendisine tepki amaçlı sahaya attığı bir suyu yerden alıp içti.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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