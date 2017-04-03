Olcay bitiremedi
Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, maçın 88. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından devam edemedi. Sedye ile oyun kenarına alınan futbolcu daha sonra yapılan tedavisinin ardından soyunma odasına gitti. Bu arada Olcay taraftarların kendisine tepki amaçlı sahaya attığı bir suyu yerden alıp içti.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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