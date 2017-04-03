 N’Doye derbide yok – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    N’Doye derbide yok

    N’Doye derbide yok

    ’un 31 yaşındaki Senegalli forveti dün kart görerek derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

    Bordo-mavili takım dün Çaykur Rizespor'u yenerken, forvet oyuncusu Dame N'Doye'yi kaybetti. 'da dün N'Doye, Onur, Rodallega, Aytaç ve Mustafa Akbaş kart sınırındaydı. Bu futbolculardan N'Doye sarı kart görerek cumartesi günü Medical Park Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

    Derbide Fırtına'nın gol ayağı Rodallega olacak. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok ve Pereira ise dün cezalı oldukları için görev yapamadılar. Bu futbolcular karşılaşmasında ise formalarına kavuşacaklar.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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