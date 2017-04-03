N’Doye derbide yok
Trabzonspor’un 31 yaşındaki Senegalli forveti dün kart görerek Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düştü.
Bordo-mavili takım dün Çaykur Rizespor'u yenerken, forvet oyuncusu Dame N'Doye'yi kaybetti. Trabzonspor'da dün N'Doye, Onur, Rodallega, Aytaç ve Mustafa Akbaş kart sınırındaydı. Bu futbolculardan N'Doye sarı kart görerek cumartesi günü Medical Park Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Derbide Fırtına'nın gol ayağı Rodallega olacak. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok ve Pereira ise dün cezalı oldukları için görev yapamadılar. Bu futbolcular Beşiktaş karşılaşmasında ise formalarına kavuşacaklar.
Derbide Fırtına'nın gol ayağı Rodallega olacak. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok ve Pereira ise dün cezalı oldukları için görev yapamadılar. Bu futbolcular Beşiktaş karşılaşmasında ise formalarına kavuşacaklar.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
N’Doye derbide yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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