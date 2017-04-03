Komşu’da tam destek
Trabzon taraftarı, Fırtına’yı Rize’de de yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
Bordo-mavili taraftarlar, ligde doludizgin giden takımlarının komşu ilin temsilcisi Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi. Misafir takım tribününde boş alan bırakmayan yaklaşık 2 bin bordo-mavili taraftar, açılan ek tribünün de önemli bir bölümü doldurdu. Çaykur Rizespor taraftarları ise takımlarının ligde sıkıntılı günler geçirmesine rağmen maça fazla ilgi göstermedi ve tribünlerin önemli bir bölümü boş kaldı. Öte yandan Trabzonspor taraftarları maç öncesi Rizesporlu oyuncuları tribünün çağırarak, "Karadeniz" diye bağırarak tempo tuttu.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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