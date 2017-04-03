 Komşu’da tam destek – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Komşu’da tam destek

    Komşu’da tam destek

    Trabzon taraftarı, Fırtına’yı Rize’de de yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

    Bordo-mavili taraftarlar, ligde doludizgin giden takımlarının komşu ilin temsilcisi ile deplasmanda oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi. Misafir takım tribününde boş alan bırakmayan yaklaşık 2 bin bordo-mavili taraftar, açılan ek tribünün de önemli bir bölümü doldurdu. Çaykur Rizespor taraftarları ise takımlarının ligde sıkıntılı günler geçirmesine rağmen maça fazla ilgi göstermedi ve tribünlerin önemli bir bölümü boş kaldı. Öte yandan taraftarları maç öncesi Rizesporlu oyuncuları tribünün çağırarak, "Karadeniz" diye bağırarak tempo tuttu.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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