 Hedef Burak Yılmaz – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Hedef

    Hedef Burak Yılmaz

    Başkan Usta’nın “Transferde kralını alacağız” demesi, eski gol kralları Burak ile anlaşmanın yakın olduğu şeklinde yorumlandı. 31 yaşındaki golcü dönmek istiyor.

    'da 50'inci yılda en büyük hedef ... Bordo-mavililer, Çin'de Beijing Sinobo Guoan'da giyen Burak'ı sezon sonu yuvaya döndürmeyi amaçlarken, Başkan Muharrem Usta'nın "Transferde kralını alacağız" açıklamasının altında da bu ismi geri getirmeyi çok istemesinin etkisi büyük. Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ı Çin'den uygun maliyetlerde olursa transfer ederek 50'nci yılın bombasını patlatmak arzusunda. 31 yaşındaki forvet Trabzonspor'a geri dönmeyi çok isterken, Çin kulübünün Burak'ın yerine oyuncu alması transferin önünü iyice açtı. Burak gibi hedefteki dünyaca ünlü yıldız Ribery ve Fabregas'ın da sponsorların desteğiyle kulübün ekonomisine zarar vermeden transfer edilmesi amaçlanıyor.

    BURAK, TEVEZ'İ DEVİRDİ: 2-1
    Çin liginde Beijing Guoan, Carlos Tevez'in forma giydiği Shanghai Shenhua'yı devirirken, galibiyeti getiren goller Burak Yılmaz'dan geldi. Milli futbolcu, 37 ve 87. dakikalarda ağları sarsarak bu sezon 3 maçta gol sayısını 4'e yükseltmeyi başardı. Ligdeki ilk galibiyetini alan Guoan da puanını 4 yaptı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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