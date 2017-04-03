Fırtına ligin ilk yarısını unutturdu

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında yoluna namağlup olarak devam eden Trabzonspor, ligin ilk yarısında gösterdiği kötü performansı da unutturdu. Bordo-mavililer, ilk yarıda 16 maçta 18 puan toplarken, ikinci devrede ise oynadığı 10 maçta 26 puan toplayarak önemli bir çıkışa imza attı.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.



Bordo-mavililer, ilk yarıda oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 18 puan toplamış ve devreye 13. sırada girmişti. Bu dönemde 12 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 20 gol görmüştü.



2017'nin lideri

Trabzonspor, ikinci yarıda ortaya koyduğu performans ile ligde 2017 yılının lideri konumunda bulunuyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak topladığı 26 puanla yenilmezliğini sürdürürken, lider Beşiktaş ise ligin ikinci yarısında 23 puan topladı.



Karadeniz Ekibi, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla geçtiğimiz sezonu da geride bıraktı. Bordo-mavililer, 2015-2016 sezonunun 26. haftasında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken, attığı 31 gole karşılık ise kalesinde 37 gol gördü ve 33 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.



Bordo-mavili takım bu sezon ise oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu topladığı 44 puanla 5. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, rakip ağlara 28 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.