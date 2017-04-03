BuldozERSUN
Ligin ikinci yarısında bileği bükülmeyen ve rakiplerini buldozer gibi ezip geçen Trabzonspor dün de Ç. Rize’yi N’doye’un 23’üncü dakikada attığı golle 1-0 yenip üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Bu sonuçla Ersun Yanal’ın öğrencileri 44 puana ulaşarak beşinci sıraya yükseldi ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü. Fırtına’da kaptan Onur, 7 kurtarış ile devleşti.
Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 2017'deki yenilmezliğini sürdürdü. Bordo-mavili takıma 3 puanı getiren golü 23. dakikada N'Doye attı. Son 3 haftada 4. golünü atan ve toplamda 5. golüne ulaşarak muhteşem bir performans sergileyen Senegalli futbolcu, Zeki Yavru'nun şutunda topu ağlarla buluşmasını sağlayan isim oldu. Özellikle ikinci yarıda ev sahibi takım birçok pozisyon yakalarken, kaptan Onur, 7 net kurtarışla galibiyetin baş mimarlarından oldu. Ligin ikinci yarısında sadece 3 gol yiyen milli eldiven, Avrupa'da zirvede yer alıyor. Ligin ilk yarısında sıkıntılı dönem geçiren bordomavililer, 2017'de lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 12 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
AVRUPA AŞKINA
Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Karabükspor ve Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar'ı 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken; Alanyaspor ile 0-0, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, Konyaspor'u mağlup etti. 2017'de ligde kaybetmeyen tek takım olan Trabzonspor, puanını 44'e yükselterek 5. sıraya yerleşirken Avrupa iddiasını sürdürdü.
BEKLENEN KADRO ÇIKTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçında cezalı olan Pereira, Uğur ve Yusuf Yazıcı'nın yokluğunda beklenen kadroyu sahaya sürdü. Bu oyuncuların yerine Zeki, Durica ve Bero'yu oynatan Yanal, Rodallega'yı kulübeye çekti.
DURİCA 4 HAFTA SONRA
Ligin 21. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Durica, 4 haftalık aradan sonra Çaykur Rizespor maçıyla sahalara döndü. Ayrıca en son ligin 15. haftasında Başakşehir maçında 11'de sahaya çıkan Bero, ligde 10 hafta sonra 11'de görev yaptı.
YANAL, MAS'I KIRMADI
Arjantin Milli Takımı'nın Şili maçında sakatlanan ve 10 gün oynamayacağı belirtilen Mas, dün forma giydi. Ersun Yanal kendisini riske etmek istemeyince tangocu, oynamak istediğini söyledi. Bu istek sonrası da Mas, Yanal tarafından ilk 11'e alındı.
RÖVANŞI ALMIŞ OLDU
Çaykur Rizespor geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup etmişti. Bordomavililer dün kazanarak geçtiğimiz yılın rövanşını da almış oldu. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 bitmişti.
DIŞ SAHADA DA ESİYOR
Bordo-mavili takım, dış sahada 107 gündür boyun eğmiyor. En son ligde 17 Aralık 2016'da Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fırtına, son 6 dış saha maçında yenilgi görmedi. Trabzonspor son 6 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan çıkardı.
Yunus Emre SEL
AVRUPA AŞKINA
Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Karabükspor ve Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar'ı 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken; Alanyaspor ile 0-0, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, Konyaspor'u mağlup etti. 2017'de ligde kaybetmeyen tek takım olan Trabzonspor, puanını 44'e yükselterek 5. sıraya yerleşirken Avrupa iddiasını sürdürdü.
BEKLENEN KADRO ÇIKTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçında cezalı olan Pereira, Uğur ve Yusuf Yazıcı'nın yokluğunda beklenen kadroyu sahaya sürdü. Bu oyuncuların yerine Zeki, Durica ve Bero'yu oynatan Yanal, Rodallega'yı kulübeye çekti.
DURİCA 4 HAFTA SONRA
Ligin 21. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Durica, 4 haftalık aradan sonra Çaykur Rizespor maçıyla sahalara döndü. Ayrıca en son ligin 15. haftasında Başakşehir maçında 11'de sahaya çıkan Bero, ligde 10 hafta sonra 11'de görev yaptı.
YANAL, MAS'I KIRMADI
Arjantin Milli Takımı'nın Şili maçında sakatlanan ve 10 gün oynamayacağı belirtilen Mas, dün forma giydi. Ersun Yanal kendisini riske etmek istemeyince tangocu, oynamak istediğini söyledi. Bu istek sonrası da Mas, Yanal tarafından ilk 11'e alındı.
RÖVANŞI ALMIŞ OLDU
Çaykur Rizespor geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup etmişti. Bordomavililer dün kazanarak geçtiğimiz yılın rövanşını da almış oldu. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 bitmişti.
DIŞ SAHADA DA ESİYOR
Bordo-mavili takım, dış sahada 107 gündür boyun eğmiyor. En son ligde 17 Aralık 2016'da Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fırtına, son 6 dış saha maçında yenilgi görmedi. Trabzonspor son 6 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan çıkardı.
Yunus Emre SEL
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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