 Yunus Emre’nin örneği Yusuf – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Yunus Emre’nin örneği Yusuf

    Yunus Emre’nin örneği Yusuf
    Karadeniz ekibinin geçtiğimiz gün profesyonel sözleşme imzaladığı alt yapı oyuncusu , çok çalışarak A takımın kalıcı bir parçası olmak istediğini söyledi. Genç stoper, "Önümüzde örneği var. Çok çalışıyor ve formayı giyiyor. Ersun hoca da çalışana hakkını teslim ediyor" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:37
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