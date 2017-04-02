Yunus Emre’nin örneği Yusuf
Karadeniz ekibinin geçtiğimiz gün profesyonel sözleşme imzaladığı alt yapı oyuncusu Yunus Emre Çakır, çok çalışarak A takımın kalıcı bir parçası olmak istediğini söyledi. Genç stoper, "Önümüzde Yusuf Yazıcı örneği var. Çok çalışıyor ve formayı giyiyor. Ersun hoca da çalışana hakkını teslim ediyor" ifadelerini kullandı.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Yunus Emre’nin örneği Yusuf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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