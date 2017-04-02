 Trabzonspor'a kötü haber! – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    'a kötü haber!

    Trabzonspor'a kötü haber!

    ’un deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı kart gören , maçında cezalı duruma düştü. Senegalli oyuncu, haftaya Trabzon'da oynanacak olan Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.

    'un Senagalli oyuncusu , Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Arena'da oynanacak olan maçında forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen oyuncu, Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak. Geride kalan maçlarda 5 gol bulan N'Doye, takımının en golcü futbolcusu durumunda.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:40
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