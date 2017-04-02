Trabzonspor'a kötü haber!
Trabzonspor’un deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı kart gören N'Doye, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Senegalli oyuncu, haftaya Trabzon'da oynanacak olan Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.
Trabzonspor'un Senagalli oyuncusu N'Doye, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Arena'da oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen oyuncu, Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak. Geride kalan maçlarda 5 gol bulan N'Doye, takımının en golcü futbolcusu durumunda.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Bjk Can sin sen can birakma tabi helal olsun
- Galatasaray 10-0'lık seriyi bitirdi
Toplam 2
Yorum
Fb Ondan sonra ver Yansin aziz baskana
- Şaka değil!.. RVP gol attı
Toplam 3
Yorum
Birakmislar Adam gibi top verdilerde atmadimi kaldiki Adam gibi topa da gerek yok 5 pasin 3 gol yapar ama bu isi hem kendi birakmis hem takimin kendisi
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