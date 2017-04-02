Trabzon’dan transfer taarruzu

Fırtına'nın,için CSKA Sofia-Ludogorets Razgrad maçına gözlemci gönderdiği öne sürüldü. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen'da çalışmalar devam ederkenflaş bir iddia geldi. Focus'ta yer alan habere göre bordo-mavililer, Ludogorets'in 30 yaşındaki Rumen golcüsüve Sofia'nın 21'lik savunmacısıiçin takibe geçti. İddiaya göre Trabzon,'ın isteğiylemaçına bu iki isim için gözlemci gönderdi. 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında, evindekonuk etmiş ve 2-0 kazanmıştı. Yardımcı antrenör'ın Chorbadzhiyski'yi ilk olarak bu maçta görüp rapor verdiği belirtildi.