 Trabzon’dan transfer taarruzu – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Trabzon’dan transfer taarruzu

    Trabzon’dan transfer taarruzu

    Bulgar medyası, bordo-mavililerin CSKA Sofia-Ludogorets maçına gözlemci gönderdiğini yazdı. Hedefteki isimlerin de forvet Keserü ile stoper Chorbadzhiyski olduğu öne sürüldü.

    Fırtına'nın, Chorbadzhiyski ve Keserü için CSKA Sofia-Ludogorets Razgrad maçına gözlemci gönderdiği öne sürüldü. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da çalışmalar devam ederken Bulgaristan'dan flaş bir iddia geldi. Focus'ta yer alan habere göre bordo-mavililer, Ludogorets'in 30 yaşındaki Rumen golcüsü Claudiu Keserü ve Sofia'nın 21'lik savunmacısı Bozhidar Chorbadzhiyski için takibe geçti. İddiaya göre Trabzon, Ersun Yanal'ın isteğiyle CSKA Sofia-Ludogorets maçına bu iki isim için gözlemci gönderdi. 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan, evinde Hollanda'yı konuk etmiş ve 2-0 kazanmıştı. Yardımcı antrenör Volkan Kozak'ın Chorbadzhiyski'yi ilk olarak bu maçta görüp rapor verdiği belirtildi.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:45
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