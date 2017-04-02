 Seriye devam – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    , milli ara sonrası ligde 'a konuk olacak.

    Bordo-mavili takım, Çaykur Rize'yi yenerek ligin ikinci bölümündeki yükselişini sürdürmek istiyor. 2017 yılında oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, rakibine karşı gülen taraf olarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Ligde 41 puan 5. sıraya kadar yükselen ve Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale gelen , 20 puanla 16. sırada bulunarak ligden düşme hattının içinde yer alan Rizespor karşısında puan kaybetmek istemiyor. Yeni Rize Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler, iki takımın ilk yarıdaki maçını da yönetmişti.

    DIŞ SAHA KRALI
    Bordo-mavili takım, dış sahada 105 gündür rakiplerine boyun eğmiyor. En son ligde 17 Aralık 2016 tarihinde Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla mağlup olan bordo-mavililer, son 5 dış saha maçında yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi son 5 deplasman maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan çıkardı.

    FIRTINA 20-5 ÖNDE OLAN TARAF
    Trabzonspor ile , bugün ligde 34'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 33 maçta Trabzonspor'un 20, Çaykur Rizespor'un 5 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 66 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

    3 FUTBOLCU CEZALI, 5 OYUNCU SINIRDA
    Fırtına'da Galatasaray derbisinde kart cezalısı konumuna düşen Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok ve Perreira, bugün Çaykur Rizespor karşısında yer almayacak. Bordo-mavililerde, 3'er sarı kartı bulunan Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Rodallega ve N'Doye ise bugünkü maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

    KART UYARISI: DİKKAT!
    Ersun Yanal, kart sınırında olan Onur, Mustafa Akbaş, Aytaç, Rodallega ve N'Doye'yi uyardı. Tecrübeli hocanın, "Kimse gereksiz kart görmesin. Beşiktaş derbisinde eksik oyuncumuzun olmasını istemiyorum. Herkes dikkatli olsun" dediği dile getirildi.

    MAS'IN DURUMU MAÇ SAATİNDE
    Arjantin Milli Takımı'nın Şili ile oynadığı maçta sakatlanan Trabzonspor'un sol beki Mas'ın bugün oynayıp oynamayacağı netleşmedi. Futbolcusunun ısrarla oynamak istemesi üzerine teknik direktör Ersun Yanal'ın maç saatinde sağlık kuruluna danışarak kararını vereceği öğrenildi. Mas oynamazsa formayı Mustafa Akbaş giyecek.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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