 Onazi’ye takip Çinliler izliyor – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    ’ye takip Çinliler izliyor

    Onazi’ye takip Çinliler izliyor
    Bordo-mavililerin 26 yaşındaki orta sahası Onazi, Çin kulüplerinin radarına girdi. Nijeryalı oyuncunun Rizespor ve Beşiktaş maçlarında yakından takip edileceği öğrenildi. Onazi'nin beğenilmesi durumunda menajerlerin resmi teklifler ile Trabzonspor'un kapısını çalması beklenirken, bordo-mavili yönetim ise satmaya soğuk bakıyor.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:36
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