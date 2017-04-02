Onazi’ye takip Çinliler izliyor
Bordo-mavililerin 26 yaşındaki orta sahası Onazi, Çin kulüplerinin radarına girdi. Nijeryalı oyuncunun Rizespor ve Beşiktaş maçlarında yakından takip edileceği öğrenildi. Onazi'nin beğenilmesi durumunda menajerlerin resmi teklifler ile Trabzonspor'un kapısını çalması beklenirken, bordo-mavili yönetim ise satmaya soğuk bakıyor.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Onazi’ye takip Çinliler izliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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