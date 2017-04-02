Onazi’ye takip Çinliler izliyor

Bordo-mavililerin 26 yaşındaki orta sahası Onazi, Çin kulüplerinin radarına girdi. Nijeryalı oyuncunun Rizespor ve Beşiktaş maçlarında yakından takip edileceği öğrenildi. Onazi'nin beğenilmesi durumunda menajerlerin resmi teklifler ile Trabzonspor'un kapısını çalması beklenirken, bordo-mavili yönetim ise satmaya soğuk bakıyor.