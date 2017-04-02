Hepimiz kardeşiz

Ligin ikinci yarısında 3 gol yiyerek Avrupa’da bir numara olan Onur, “Takımda muhteşem bir kenetlenme var ve herkes birbirine bu bilinçle davranıyor” dedi.

Bordo-mavili takımın bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kaptan Onur Kıvrak'tan açıklamalar geldi. Takımdaki arkadaşlık ilişkilerinin üst seviyeye çıktığını ve aralarında olan uyumun da büyük bir bölümünün buradan kaynaklandığını ifade eden Onur, "Çok iyi bir ortamımız var. Küçüğü büyüğü ayırt etmek yok. Hepimiz bu takımda kardeşiz ve birbirimize de ona göre davranıyoruz. İkinci yarıda hem takımın hem de benim yükselen grafiğimiz var. Ancak önemli olan takımımın kazanması. Asıl bizi mutlu eden budur" dedi.



DERBİDE KAZANIRIZ

Onur şöyle devam etti: "Rizespor'u da yenerek yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. Ardından Beşiktaş derbisi var ve kazanmak için savaşacağız. Bu sezonu en iyi noktada bitirip 50. yıl için çalışmaya başlayacağız."