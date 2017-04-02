Hepimiz kardeşiz
Ligin ikinci yarısında 3 gol yiyerek Avrupa’da bir numara olan Onur, “Takımda muhteşem bir kenetlenme var ve herkes birbirine bu bilinçle davranıyor” dedi.
Bordo-mavili takımın bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kaptan Onur Kıvrak'tan açıklamalar geldi. Takımdaki arkadaşlık ilişkilerinin üst seviyeye çıktığını ve aralarında olan uyumun da büyük bir bölümünün buradan kaynaklandığını ifade eden Onur, "Çok iyi bir ortamımız var. Küçüğü büyüğü ayırt etmek yok. Hepimiz bu takımda kardeşiz ve birbirimize de ona göre davranıyoruz. İkinci yarıda hem takımın hem de benim yükselen grafiğimiz var. Ancak önemli olan takımımın kazanması. Asıl bizi mutlu eden budur" dedi.
DERBİDE KAZANIRIZ
Onur şöyle devam etti: "Rizespor'u da yenerek yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. Ardından Beşiktaş derbisi var ve kazanmak için savaşacağız. Bu sezonu en iyi noktada bitirip 50. yıl için çalışmaya başlayacağız."
DERBİDE KAZANIRIZ
Onur şöyle devam etti: "Rizespor'u da yenerek yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. Ardından Beşiktaş derbisi var ve kazanmak için savaşacağız. Bu sezonu en iyi noktada bitirip 50. yıl için çalışmaya başlayacağız."
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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