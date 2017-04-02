 ''Gerekeni yapın'' – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    ''Gerekeni yapın''

    ''Gerekeni yapın''

    Ersun hoca, galibiyetten başka bir sonucu düşünmüyor. Usta çalıştırıcı, talebelerini maça “Hırsınız beni gururlandırıyor. Gereken neyse yapıp kazanacağımıza inancım tam” diyerek motive etti.

    maçını kazanarak ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada bitirme iddiasını sürdürmek isteyen bordomavili takımda teknik direktör Ersun Yanal, "Biz kendi işimize odaklandık ve sahada bunun mücadelesini vereceğiz" dedi. Sakat ve cezalı isimlerin çok olduğu Trabzonspor'da kadro kurma sıkıntısı yaşayan Yanal, talebeleriyle yaptığı son toplantıda "Şu an bulunduğumuz konumu korumak ve daha üstlere doğru tırmanışa geçmek için kazanmak zorundayız" diyerek forma giyecek isimleri motive etmeye çalıştı. Yanal, ligde tüm maçların önemli olduğuna vurgu yapıp, "Rakibimizin konumu oldukça kritik ama biz kendi işimize odaklandık ve sahada bunun mücadelesini vereceğiz. Çok zorlu ve çekişmeli bir 90 dakika yaşanacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. 11'de görev yapacak yedek isimlerin formayı kapmak için girdiği rekabetten de oldukça memnun olan usta hoca, "Hırsınız beni gerçekten gururlandırıyor. Sahada gereken neyse onu yapıp kazanacağımıza inancım tam" dedi.

    ÜSTÜNLÜK YANAL'DA
    ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmada iki takımın teknik direktörleri de büyük bir taktik savaşı verecek. 11. kez karşılaşacak olan iki teknik adamdan 'ın, Hikmet Karaman'a üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar 10 kez karşılaşan ikiliden Ersun Yanal'ın 6, Karaman'nın ise 2 galibiyeti bulunuyor. 2 maç ise berabere bitti. Yanal, Karaman'ın çalıştırdığı takımlara 16 gol atarken, Karaman'ın ekipleri 9 gol kaydetti.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:42
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