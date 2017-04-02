Bordo-mavililer Rize’ye akacak

Trabzonspor taraftarları, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maça yoğun ilgi gösterdi.

Misafir takım tribünü biletlerinin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, bugün otobüslerle Rize'ye hareket edecek. Emniyet güçleri komşu ile yapılacak seyahat sırasında taraftarları, trafik kurallarına uymaları ve herhangi bir taşkınlığa yol açacak harekette bulunmamaları noktasında uyardı. Rize taraftarı, bir grup Trabzon taraftarı ile yemekte buluşacak.