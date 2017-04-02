Bordo-mavililer Rize’ye akacak
Trabzonspor taraftarları, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maça yoğun ilgi gösterdi.
Misafir takım tribünü biletlerinin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, bugün otobüslerle Rize'ye hareket edecek. Emniyet güçleri komşu ile yapılacak seyahat sırasında taraftarları, trafik kurallarına uymaları ve herhangi bir taşkınlığa yol açacak harekette bulunmamaları noktasında uyardı. Rize taraftarı, bir grup Trabzon taraftarı ile yemekte buluşacak.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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