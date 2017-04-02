 Beşiktaş için özel koreografi – Fotomaç – 02 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    için özel koreografi

    Beşiktaş için özel koreografi
    Gelecek haftaki derbisinin biletlerine akın edip büyük bölümünü alan bordo-mavili taraftarlar, özel hazırlıklara da devam ediyor. Derbi için özel koreografiler hazırlayan Trabzonsporlu taraftarlar, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü sosyal medyada yayınlanan bir videoyla gösterdiler.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş için özel koreografi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.