Beşiktaş için özel koreografi
Gelecek haftaki Beşiktaş derbisinin biletlerine akın edip büyük bölümünü alan bordo-mavili taraftarlar, özel hazırlıklara da devam ediyor. Derbi için özel koreografiler hazırlayan Trabzonsporlu taraftarlar, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü sosyal medyada yayınlanan bir videoyla gösterdiler.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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